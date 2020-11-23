В ижевском детском саду загорелся медкабинет Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня утром, 23 ноября, в детском саду №135 по адресу Холмогорова, 10 в Ижевске загорелся медицинский кабинет на первом этаже. Сотрудники сразу начали эвакуировать детей. Сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации поступил спасателям в 10:00 часов. Они незамедлительно выехали на место, сообщается пресс-службой ГУ МЧС по Удмуртии.

Пожар был потушен через 18 минут. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Пострадавших нет. Эвакуировано 187 детей и 35 сотрудников.

Ликвидацией чрезвычайной ситуации занималось 48 спасателей и 20 единиц техники.

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