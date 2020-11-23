Видео: Бабушки из Бураново попросили жителей Удмуртии остерегаться телефонных мошенников

Бабушки из Бураново попросили жителей Удмуртии остерегаться мошенников Фото: Константин ИВШИН

Бабушки из Бураново вместе с МВД по Удмуртской Республике выпустили специальный ролик, который рассказывает гражданам, как не стать жертвой телефонных мошенников.

В коротком 40-секундном ролике разыграли сценку с самым частым сценарием обмана: бабушке из Бураново якобы позвонил сотрудник банка и попросил продиктовать номер карты. На что участница коллектива сообщила, что знает, о таком виде мошенничества и не рассказала свои личные данные незнакомцу. После чего попросила всех следовать ее примеру.

- Я хоть и бабушка, но я из Бураново. А бабушек из Бураново не обмануть, - говорит одна из солисток.

Пресс-служба МВД по Удмуртии сообщает, что за 2020 год у жителей уже было похищено дистанционным способом более 250 миллионов рублей. «Комсомолка» еженедельно пишет о таких случаях мошенничества на крупные суммы.

Поэтому МВД по Удмуртской Республике и Бабушки из Бураново, которые заняли второе место на известном песенном конкурсе «Евровидение» в 2012 году, призывают граждан проявить бдительность и осторожность по отношению к сомнительным телефонным звонкам. А видео заканчивается фразой: «Не дай себя обмануть! Эн сётэ астэ пӧяны!».

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