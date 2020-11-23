Карта распространения коронавируса на 23 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 23 ноября 2020 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

По данным на утро 23 ноября в Удмуртии зафиксировано 169 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Справится с болезнью удалось 98 пациентам, они выздоровели и были выписаны. Сегодня от болезни никто не умер.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 623 920 тестов. Из них за последние сутки провели 4 122 исследования на коронавирусную инфекцию.

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 5 998

Воткинск - 621

Глазов - 672

Можга - 625

Сарапул - 426

Алнашский район - 284

Балезинский район - 156

Вавожский район - 119

Воткинский район - 165

Глазовский район - 106

Граховский район - 75

Дебесский район - 66

Завьяловский район - 774

Игринский район - 210

Камбарский район - 65

Каракулинский район - 71

Кезский район - 138

Кизнерский район - 109

Киясовский район - 84

Красногорский район - 147

Малопургинский район - 217

Можгинский район - 157

Сарапульский район - 157

Селтинский район - 100

Сюмсинский район - 94

Увинский район - 228

Шарканский район - 172

Юкаменский район - 61

Якшур-Бодьинский район - 132

Ярский район - 81

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