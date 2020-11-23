Карта распространения коронавируса на 23 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 23 ноября 2020 года
Фото: Архив «КП» в Ижевске
По данным на утро 23 ноября в Удмуртии зафиксировано 169 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.
Справится с болезнью удалось 98 пациентам, они выздоровели и были выписаны. Сегодня от болезни никто не умер.
Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 623 920 тестов. Из них за последние сутки провели 4 122 исследования на коронавирусную инфекцию.
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 5 998
Воткинск - 621
Глазов - 672
Можга - 625
Сарапул - 426
Алнашский район - 284
Балезинский район - 156
Вавожский район - 119
Воткинский район - 165
Глазовский район - 106
Граховский район - 75
Дебесский район - 66
Завьяловский район - 774
Игринский район - 210
Камбарский район - 65
Каракулинский район - 71
Кезский район - 138
Кизнерский район - 109
Киясовский район - 84
Красногорский район - 147
Малопургинский район - 217
Можгинский район - 157
Сарапульский район - 157
Селтинский район - 100
Сюмсинский район - 94
Увинский район - 228
Шарканский район - 172
Юкаменский район - 61
Якшур-Бодьинский район - 132
Ярский район - 81
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