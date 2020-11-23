Безграничный каток: жители взяли коньки и вышли на Ижевский пруд

Фото: Ольга Крысова

В столицу Удмуртии пришла настоящая зима. Выпал снег, вода покрылась льдом. Жители Ижевска уже ищут для себя всевозможные места для зимних забав. Одним из любимейших развлечений на холодное время года, конечно, является катание на коньках. Но катки в городе еще не открыты, о том, где можно будет покататься мы уже рассказали в нашем материале.

Ну, а пока, ижевчане нашли для себя безграничный и бесплатный каток. Смельчаки взяли коньки и вышли кататься на лед акватории местного пруда. 11 человек поделились красочными фотографиями своего зимнего отдыха с «Комсомолкой».

Напомним, 17 ноября спасатели провели замеры толщины льда, который образовался на поверхности Ижевского пруда и на тот момент составлял в среднем 3-4 сантиметра. Предупреждаем, что этот показатель не является безопасным для нахождения человека на льду.

Фото: Игорь Мартынов

Фото: Виктория Бочкарева

Фото: Лилия Юхтина

Фото: Альбина Абашева

Фото: Ольга Аникина

Фото: Роза Лежнина

Фото: Юлия Гараева

Фото: Игорь Симанов

Фото: Игорь Симанов

Фото: Светлана Язовских

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