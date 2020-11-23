Воровал на работе: ижевчанин подозревается в краже телефонов на 100 тысяч рублей Фото: pixabay.com

24-летний работник салона сотовой связи в Ижевске подозревается в краже телефонов с места работы на общую сумму 100 тысяч рублей. Пропажу двух телефонов обнаружили во время ревизии, сообщается пресс-службой УМВД по Удмуртии.

Молодой человек свою вину не отрицает, а даже сотрудничает со следствием. Он сам предоставил сотрудникам полиции, после своего задержания, скриншоты страниц с одного из сайтов объявлений, на котором пытался продать украденные телефоны.

На данный момент против ижевчанина возбудили уголовное дело, ведется расследование. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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