Водитель «ВАЗа» сбил мотоциклиста без прав в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 21 ноября 2020 года на 13 км автодороги «Елабуга - Ижевск - Н. Сырьез» Алнашского района водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в стоящий на обочине мотоцикл «ИЖ». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Отмечается, что 18-летний водитель мотоцикла, на котором, кстати, не было фар, ездил на нем, не имея прав.

В ДТП 15-летний пассажир мотоцикла «ИЖ» получил травмы, в отличие от водителя. 24-летний мужчина, который был за рулем ВАЗа, также не пострадал.

На данный момент устанавливаются причины и все обстоятельства случившейся аварии.

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