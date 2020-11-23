Прокуратура Удмуртии начала проверку в загоревшемся ижевском детском саду Фото: pixabay.com

Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту пожара в детском саду № 135 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оценивается соблюдение учреждением противопожарных мер безопасности для дошкольников. А также сотрудники прокуратуры хотят удостовериться в том, что государственный пожарный надзор проводился в детском саду в полной мере и регулярно.

Все проверки находятся на личном контроле прокуратуры республики.

Напомним, пожар произошел в детском саду сегодня, 23 ноября, в 10 утра. Загорелся медицинский кабинет на первом этаже. Пожар был потушен через 18 минут. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Пострадавших нет. Эвакуировано 187 детей и 35 сотрудников.

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