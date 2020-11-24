Ижевчанина приговорили к 13 годам лишения свободы за развращение падчерицы Фото: pixabay.com

Устиновский районный судом Ижевска признал виновным 35-летнего ижевчанина в развращении своей 8-летней падчерицы. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и с лишением на 17 лет права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Следствие установило, что преступление произошло весной 2020 года. Девочка постоянно находилась дома, так как была на дистанционном обучении. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, мужчина дважды совершал насильственные действия сексуального характера.

Отмечается, что у мужчины зафиксировано расстройства сексуального предпочтения, поэтому также он должен будет пройти принудительное лечение у врача-психиатра.

При вынесении ему приговора учитывались смягчающие обстоятельства: явка его с повинной, активное способствование расследованию преступления, принятие мер к заглаживанию вреда путем принесения извинений перед потерпевшей стороной, а также состояние здоровья подсудимого.

На данный момент приговор суда в законную силу еще не вступил.

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