«Ростелеком» подключил к интернету 325 социально значимых объектов Удмуртии

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В этом году «Ростелеком» построил 368 км волоконно-оптических линий связи до 325 социально значимых объектов Удмуртской Республики по федеральному проекту «Информационная инфраструктура».

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, районные администрации и подразделения органов государственной власти.

- Несмотря на объективные сложности, мы с опережением графика построили оптику до социально значимых объектов Удмуртии. Многие поселения географически изолированы и расположены в лесных массивах, поэтому не были обеспечены современной связью. В 47 деревнях республики в этом году скоростной интернет появился впервые, - рассказал Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

«Ростелеком» строит оптическую сеть с 2019 года по заказу министерства информатизации и связи Удмуртской Республики. За два года компания подключила к интернету 553 социально значимых объекта. В 2021 году планируется построить еще 913 км оптики до 367 зданий.

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