Центр спортивного тестирования открылся в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Центр спортивного тестирования начал работать в Ижевске. Он открылся на базе Центра спортивной подготовки и находится по адресу улица Кооперативная, 9. Родители смогут выяснить, к какому виду спорта предрасположены их чада. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Бесплатно тестирование смогут пройти дети от 6,5 до 12,5 лет из малообеспеченных и многодетных семей, а еще все первоклашки Удмуртии.

За час ребятам нужно выполнить комплект заданий, по результатам которых определятся общий уровень физического развития, психофизиологические свойства, индивидуальные двигательные способности ребенка.

После чего выдается перечень видов спорта, в которых наиболее успешно раскрылись бы индивидуальные способности тестируемого. Также указываются те виды спорта, к которым предрасположенности нет и отмечаются рекомендации по физическому развитию.

Важно, что участников тестирования планируют включать в реестр спортивно одаренных детей, который будет составлять сам центр.

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