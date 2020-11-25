ЭнергосбыТ Плюс напоминает об ужесточении штрафных санкций за долги после 1 января 2021 года

Фото: Эдуард Карипов

Энергосбытовая компания обращает внимание клиентов, что 31 декабря 2020 года истекает срок действия моратория на ограничение энергоснабжения и начисления пеней по долгам жителей. Данный запрет был введён Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424.

До этого времени клиенты ЭнергосбыТ Плюс могут погасить долги без штрафных санкций, в противном случае, после отмены моратория в их отношении могут быть применены ограничительные меры.

«У жителей Удмуртии есть время погасить накопившуюся задолженность до окончания действия моратория. В случае, если клиенты не проявят активную заинтересованность в оплате долгов, с начала 2021 года энергосбытовая компания вправе применить крайние меры в полном соответствии с законодательством» - отметила директор по сбору денежных средств Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Грохова Ольга.

Произвести оплату, не выходя из дома и без комиссии, можно в Личном кабинете либо непосредственно на сайте компании, или через мобильное приложение «ЭнергосбыТ Плюс». Приложение бесплатно и доступно в Google Play и App Store

Информация от партнера