Стартовал последний день приема видео для конкурса «Скажи маме «спасибо» в Удмуртии

В конкурсе участвуют более 30 видеопоздравлений! Фото: pixabay.com

29 ноября в России отмечается один из самых трогательных семейных праздников. День матери - это время, когда каждый из нас должен отложить свои дела и подумать о том, за что мы благодарны своим матерям. Ведь именно этот человек не смыкал глаз у нашей кровати, оберегал от всех бед и дал нам саму жизнь. В этом году у вас есть возможность сказать маме «Спасибо!» на всю республику.

Участником конкурса может стать каждый, кто хочет сказать маме на всю Удмуртию, как сильно он ее любит. Главное - быть искренним и прислать видео до 27 ноября 2020 года.

О правилах участия можно узнать в нашем материале.

Во время поздравления все участники ответили на два вопроса: «Что самое сложное в работе мамы?» и «За что вы сильнее всего ее любите?». Только посмотрите, какие разные и душевные поздравления получились! Все видео вы найдете в нашем материале, перейдя по ссылке.

И не забывайте говорить маме «спасибо» как можно чаще!

Кстати, проект оказался настолько важным для многих семей, что к поздравлениям захотели подключиться не только жители Удмуртии, но и люди из других городов. Посмотрите, у них получились целые фильмы!

Партнеры конкурса

Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго». ОГРН 1021801656425. Подробности по телефону 8 (3412) 90-20-20.

Партнер конкурса - сеть магазинов «Хозяйка», ИП Кабанова Анастасия Борисовна. Товары для красоты, чистоты и уюта вы найдете в магазинах «Хозяйка». Ежедневно действуют акции и спецпредложения! Берегите себя - закажите товары с доставкой на дом на сайте магазина.

Партнер проекта дарит утюг и сертификат

Партнер конкурса - кулинария «Счастье есть», ИП Ощепкова Валентина Петровна. «Счастье есть» - это сеть кулинарий, где вы найдете широкий ассортимент свежей и вкусной продукции собственного производства: хрустящий хлеб, пышная выпечка, вкуснейшие десерты, готовые салаты, первые и вторые блюда, пельмени ручной лепки с собственной фабрики, и все это по доступным ценам! Также заказать еду и выпечку можно на сайте и в Instagram, доставка в любой район и в пригород.

Партнер проекта дарит вкусные подарки

Партнер проекта - семейный Торговый центр Флагман. ООО «Управляющая компания «ФЛАГМАН». В семейном торговом центре ФЛАГМАН каждый найдет то, что ищет! Одежда и обувь от известных брендов. Парфюмерия и косметика. Электроника и бытовая техника. Аксессуары и многое другое. Регулярно проводятся мероприятия с яркими шоу-программами, например, грандиозная ежегодная распродажа «Черная пятница» и Ежегодный Чемпионат России по Автозвуку. И все это в самом центре города, на пересечении крупнейших улиц Ижевска - Удмуртской и Кирова. Торговый центр ФЛАГМАН - ваш удачный шопинг!

Партнер проекта дарит подарки

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