Глава Ижевска планирует запустить беспилотный летающий общественный транспорт

Инициативу поддержали эксперты «Сколково» Фото: pixabay.com

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев планирует запустить в городе беспилотные летающие такси и общественный транспорт. Об этом переизбранный глава города рассказал во время презентации программы развития муниципалитета депутатам гордумы.

Реализовать проект можно благодаря команде 100 крупнейших городов страны, которые проходят обучение в Московской школе управления «Сколково». Среди них есть команда из Ижевска, которая в процессе обучения выдвинула гипотезу по развитию такого транспорта в нашем регионе. На первых чтениях проект уже получил поддержку у экспертов «Сколково».

— Сегодня эта идея может казаться несбыточной мечтой, но мы видим, как стремительно развиваются технологии в наше время. По итогам докладов представителей других городов на сессии в «Сколково», могу уверенно сказать, что мы не забегаем вперед, мы догоняем с этой идеей те проекты, которые уже есть в среднеазиатских странах, в том числе по беспилотному такси, — прокомментировал Олег Николаевич.

Отмечается, что себестоимость летательных аппаратов имеет тенденцию к снижению цен, а инфраструктура такого транспорта не требует больших затрат.

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