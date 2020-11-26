Центр управления регионом открыли в Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

25 ноября в Удмуртии открыли Центр управления регионом. Распоряжение об их открытии по всей стране до 1 декабря дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Новая организация станет единой информационно-аналитической системой по работе с обращениями граждан. Отмечается, что основная цель Центра - наладить обратную связь между жителями Удмуртии и представителями власти. При этом сделать это оперативно и эффективно.

Будет создаваться некая «тепловая карта» проблемных точек региона. Данные для нее будет собираться из сообщений граждан. Это поможет анализировать ситуацию в республике и предлагать решения различных проблем.

Такие обращения будут искать в пабликах в соцсетях, каналах в мессенджерах и в личных аккаунтах. Один из каналов сбора информации, система «Инцидент Менеджмент», успешно решает проблемы республики уже два года.

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