Еще 172 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

Сегодня, 27 ноября, в Удмуртии выявили 172 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Вылечились и выздоровели 127 пациентов. Умер мужчина 55 лет.

За все время в Удмуртии выявлено 13 020 случаев заболевания коронавирусом. Уже выздоровели и были выписаны 10 347 человек. 216 пациентов, к сожалению, скончалось.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 636 567 тестов. Из них за последние сутки провели 4 551 исследований на коронавирусную инфекцию.

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