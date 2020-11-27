Для работающих на «удаленке» жителей Удмуртии приняли новый закон Фото: pixabay.com

Госдума в третьем чтении приняла новый законопроект, который регулирует дистанционную работу. Он, конечно, будет распространятся и на жителей Удмуртии. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха сотрудников и определяет порядок взаимодействия работника и работодателя. Закон вступит в силу 1 января 2021 года., сообщает RT на русском.

В новом документе уточняется понятие удаленной работы. К тому же теперь в трудовом договоре будет обозначаться, должен ли сотрудник работать в дистанционном формате постоянно или временно, возможно, будет чередование удаленной работы и офисной. Один из самых важных пунктов нового закона состоит в том, что там закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда сотрудника, выполняющего работу дистанционно.

- Переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты, - уточнили в Госдуме.

Также текст гласит, что если сотрудника временно отправляют работать домой, то руководитель обязан предоставить все необходимое оборудование, а в случае использования работником собственной техники - компенсировать затраты на ее содержание.

Теперь по закону становится возможным перевод работника на «удаленку» без его согласия в некоторых случаях. Например, если случилась катастрофа, авария или эпидемия.

Прописано в новом документе и то, что сотрудника могут уволить, если он не выходит на связь более двух рабочих дней без уважительной причины.

Важно, что закон устанавливает рабочее время для сотрудников с удаленным типом работы. Отмечается, что работник не должен быть круглосуточно на связи с работодателем.

- Время взаимодействия работодателя с работником в период времени отдыха работника оплачивается работнику в порядке, предусмотренном для сверхурочной работы, - отмечается в пояснительной записке.

Эти меры связаны с тем, что во время пандемии дистанционная работа приобрела очень широкие масштабы. Также председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон напрямую касается тех, кому сложно конкурировать на рынке труда, - людей с ограниченными возможностями, женщин с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста.

- Поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе будут способствовать сохранению занятости и развитию рынка труда, - отметил Володин.

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