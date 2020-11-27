Карта распространения коронавируса на 27 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 27 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

Сегодня, 27 ноября, в Удмуртии выявили 172 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Вылечились и выздоровели 127 пациентов. Умер мужчина 55 лет.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 636 567 тестов. Из них за последние сутки провели 4 551 исследование на коронавирусную инфекцию.

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 6 385

Воткинск - 642

Глазов - 706

Можга - 648

Сарапул - 464

Алнашский район - 289

Балезинский район - 165

Вавожский район - 125

Воткинский район - 171

Глазовский район - 111

Граховский район - 81

Дебесский район - 69

Завьяловский район - 790

Игринский район - 221

Камбарский район - 70

Каракулинский район - 79

Кезский район - 144

Кизнерский район - 119

Киясовский район - 87

Красногорский район - 152

Малопургинский район - 226

Можгинский район - 163

Сарапульский район - 165

Селтинский район - 105

Сюмсинский район - 99

Увинский район - 237

Шарканский район - 179

Юкаменский район - 65

Якшур-Бодьинский район - 132

Ярский район - 86

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