Карта распространения коронавируса на 27 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 27 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
Сегодня, 27 ноября, в Удмуртии выявили 172 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.
Вылечились и выздоровели 127 пациентов. Умер мужчина 55 лет.
Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 636 567 тестов. Из них за последние сутки провели 4 551 исследование на коронавирусную инфекцию.
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 6 385
Воткинск - 642
Глазов - 706
Можга - 648
Сарапул - 464
Алнашский район - 289
Балезинский район - 165
Вавожский район - 125
Воткинский район - 171
Глазовский район - 111
Граховский район - 81
Дебесский район - 69
Завьяловский район - 790
Игринский район - 221
Камбарский район - 70
Каракулинский район - 79
Кезский район - 144
Кизнерский район - 119
Киясовский район - 87
Красногорский район - 152
Малопургинский район - 226
Можгинский район - 163
Сарапульский район - 165
Селтинский район - 105
Сюмсинский район - 99
Увинский район - 237
Шарканский район - 179
Юкаменский район - 65
Якшур-Бодьинский район - 132
Ярский район - 86
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