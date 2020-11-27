Молодой водитель без прав врезался в дерево в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ночью 27 ноября 2020 года напротив дома №68 по улице Советская в селе Малая Пурга 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управление и врезался в дерево. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Отмечается, что молодой человек не имеет водительских прав.

В результате столкновения сам водитель и его пассажиры - молодые люди в возрасте 18 и 24 лет, получили травмы.

Также сильно пострадал автомобиль. Правое крыло вмялось внутрь, лобовое стекло разбилось и повредилась крыша.

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