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Учитель из Удмуртии победил во всероссийском конкурсе

Всего победителями стали 24 преподавателя со всей страны
Лада Иванова
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Учитель из Удмуртии победил во всероссийском конкурсе

Учитель из Удмуртии победил во всероссийском конкурсе

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В конкурсе «История в школе: традиции и новации» одним из победителей стал учитель истории и обществознания из удмуртии. Им стал Андрей Корепанов, преподающий в Игринской школе №1. Об этом сообщается на сайте Главы и Правительства Удмуртской республики.

В конкурсе приняли участие учителя истории из общеобразовательных учреждений России с педагогическим стажем не менее трех лет. Они представили запись своего открытого урока. В этом году втема уроков была связана с Великой Отечественной войной. Всего участие приняли 506 человек, а победителями стали 24 преподавателя из разных регионов страны, были выбраны и три призера в каждом федеральном округе.

Учителя, занявшие первое место, получат премию 260 тыс. рублей; второе – 215 тыс. рублей; третье – 180 тыс. рублей

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