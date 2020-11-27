Курорт для экотуризма появится в Удмуртии

По навесному мосту прогулялся Александр Бречалов Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Селтинском районе Удмуртии главе региона представили новый туристический проект. Парк «Дикий» в деревне Старые Копки хотят превратить в курорт для экотуризма и отдыха. Авторы проекта собираются проводить там тематические образовательные экскурсии для детей и взрослых, интерактивные программы, а также производить мед и выращивать ягоды и грибы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Этот проект реализуется за счет победы в конкурсе Фонда Президентских грантов. Средства уже потратили на установку вольеров для диких животных, разработку пеших туристических маршрутов и благоустройство территории.

В 2019 году начали строительство экологической тропы на уровне крон деревьев. Отмечается, что она не имеет аналогов в России. По навесному мосту прогулялся Александр Бречалов и проверил его на прочность. Также он побывал в гостиничном доме для охотников на базе Удмуртского питомника западно-сибирских лаек.

- Это прекрасный инвестиционный проект на территории Селтинского района. Уверен, что экотропа будет пользоваться большой популярностью среди жителей республики и гостей из соседних регионов. Для дальнейшей реализации проекта уже есть конкретные планы – работы много. Надеюсь, что большая часть из них будет исполнена в Год села в 2021 году, – отметил Александр Бречалов.

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