Музей-заповедник «Иднакар» будет носить имя удмуртского ученого

В декабре стартует онлайн-тур по музею Фото: https://vk.com/idnakarmuseum

Глазовскому музею-заповеднику «Иднакар» присвоили имя ученого-археолога Маргариты Ивановой, чьими усилиями музеефицировали одноименное городище. Соответствующее распоряжение подписал премьер правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Владимир Соловьев, министр культуры республики, опубликовал соответствующее распоряжение на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях соцсети «ВКонтакте» жители Удмуртии поддержали распоряжение Фото: Владимир Соловьев

Маргариты Иванова ушла из жизни в мае этого года в возрасте 74 лет. Она известна своими исследованиями городища Иднакар, является заслуженным деятелем науки Удмуртии. Также ее заслуги отмечены Государственной премией УР, Премией Правительства РФ в области культуры и национальной премией в области охраны археологического наследия России «Достояние поколений».

Напомним, что на днях «Иднакар» выиграл гранд Фонда Потанина.

СПРАВКА

Маргарита Григорьевна Иванова (20 ноября 1945 — 12 мая 2020) родилась в деревне Верхние Кватчи Можгинского района Удмуртской АССР.

1963 год — окончила Можгинское педагогическое училище.

1969 год — окончила исторический факультет Удумртского государственного педагогического института.

1973 год — окончила аспирантуру Института археологии АН СССР.

За свою долгую и яркую карьеру Маргарита Григорьевна была учителем начальных классов в деревне Верхние Кватчи (1963-1965), научным сотрудником Удмуртского республиканского музея (1969-1970), старшим научным сотрудником сектора археологии и этнографии Научно-исследовательского института при СМ УАССР (1973-1981), заведующим сектором археологии Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН (1981-2006) и ученым секретарем (1996-2013).

В последние годы жизни работала заместителем директора по научной работе.

Ее труды, посвященные изучению городища Иднакар, изменили отношение ученых к истории удмуртов. Благодаря ее деятельности были организованы раскопки городища, для чего привлекались специалисты из научных центров России.

«Иднакар» — единственный в Удмуртской Республике и на сопредельных территориях музей-заповедник, основной задачей которого является сохранение, музеефикация и представление древнего археологического комплекса.

Городище Иднакар позиционируется как племенной центр предков современных удмуртов и одна из важных достопримечательностей всех финно-угорских народов.

Миссия музея — сохранение и музеефикация уникального археологического памятника «Иднакар», его историко-культурного и природного ландшафта, представление музейными средствами средневековой финно-угорской культуры.

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