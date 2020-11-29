ГУП «ТПО ЖКХ» планируют приватизировать в Удмуртии

Сейчас ГУПом руководит Евгений Родичкин Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Власти Удмуртии хотят приватизировать ГУП «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства». Его планируют преобразовать в акционерное общество. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства республики.

Известно, что новым руководителем ГУПа назначен Евгений Родичкин. Ранее от возглавлял АУ «Удмуртлес».

Напомним, что ранее это предприятие возглавлял Иван Ястреб, бывший министр строительства региона. По данным Объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртии, он подозревается в получении взятки и находится под стражей с ноября 2020 года.

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