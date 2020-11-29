Там есть, что посмотреть: удмуртская фигуристка Лиза Туктамышева о возможном приезде Юрия Дудя в Глазов

В детстве спортсменка «на улице бегала, лазила по деревьям, по заборам» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева, ставшая чемпионкой мира 2015 года по фигурному катанию, рассказала в своем интервью «Газете.ru» о жизни в Глазове, ее родном городе. Лиза жила в нем до 14 лет.

— Да я думаю, такая же жизнь, как и везде, просто нет больших торговых центров и каких-то бутиков. Спокойная жизнь течет своим чередом. Просто, когда человек попадает в более крупные города, то уже мало кто из молодежи возвращается в этот медленный ритм жизни, — делится своими наблюдениями фигуристка.

Знаменитая спортсменка рассказала, что в детстве она «на улице бегала, лазила по деревьям, по заборам». Это были ее развлечения.

На вопрос о том, можно ли пригласить Юрия Дудя в Глазов для того, чтобы он снял типичную жизнь провинции России, Лиза ответила: «Ну, если он захочет, то можно и поснимать. Там есть что посмотреть».

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