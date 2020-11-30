Карта распространения коронавируса на 30 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В каких районах республики больше всего заболевших? Фото: freepik.com
Сегодня, 30 ноября, в Удмуртии зафиксировали ещё 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, четыре человека скончалось. Выздоровели 114 человек.
В каких районах на сегодня зарегистрировали больше всего случаев инфекции?
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 6 668
Воткинск - 650
Глазов - 721
Можга - 664
Сарапул - 484
Алнашский район - 297
Балезинский район - 171
Вавожский район - 127
Воткинский район - 182
Глазовский район - 120
Граховский район - 88
Дебесский район - 72
Завьяловский район - 805
Игринский район - 230
Камбарский район - 74
Каракулинский район - 82
Кезский район - 147
Кизнерский район - 121
Киясовский район - 89
Красногорский район - 161
Малопургинский район - 226
Можгинский район - 175
Сарапульский район - 172
Селтинский район - 105
Сюмсинский район - 99
Увинский район - 242
Шарканский район - 186
Юкаменский район - 75
Якшур-Бодьинский район - 140
Ярский район - 101
Статистика по заболевшим в районах за неделю
Сейчас состояние заболевших оценивается следующим образом: в удовлетворительном состоянии находятся 1 614 пациентов, 809 в состоянии средней тяжести и 175 в тяжелом состоянии.
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