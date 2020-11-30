Карта распространения коронавируса на 30 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В каких районах республики больше всего заболевших? Фото: freepik.com

Сегодня, 30 ноября, в Удмуртии зафиксировали ещё 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, четыре человека скончалось. Выздоровели 114 человек.

В каких районах на сегодня зарегистрировали больше всего случаев инфекции?

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 6 668

Воткинск - 650

Глазов - 721

Можга - 664

Сарапул - 484

Алнашский район - 297

Балезинский район - 171

Вавожский район - 127

Воткинский район - 182

Глазовский район - 120

Граховский район - 88

Дебесский район - 72

Завьяловский район - 805

Игринский район - 230

Камбарский район - 74

Каракулинский район - 82

Кезский район - 147

Кизнерский район - 121

Киясовский район - 89

Красногорский район - 161

Малопургинский район - 226

Можгинский район - 175

Сарапульский район - 172

Селтинский район - 105

Сюмсинский район - 99

Увинский район - 242

Шарканский район - 186

Юкаменский район - 75

Якшур-Бодьинский район - 140

Ярский район - 101

Статистика по заболевшим в районах за неделю

Сейчас состояние заболевших оценивается следующим образом: в удовлетворительном состоянии находятся 1 614 пациентов, 809 в состоянии средней тяжести и 175 в тяжелом состоянии.

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