Карантин по бешенству сняли в четырех районах Удмуртии

Ещё пять районов остаются неблагополучными, Фото: Архив КП

Ограничительные меры, связанные с заболеваемостью бешенством, сняли в четырех поселениях Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Отдел ветеринарного надзора республики.

В августе-сентябре 2020 года на территории четырех муниципальных образований были введены карантинные меры: «Волипельгинское» (Вавожский район), «Карсашурское» (Шарканский район), «Петропавловское» (Увинский район), «Порымозаречное» (Граховский район).Ограничения установили приказом Главы Удмуртии.

С 27 ноября ограничения были сняты. За период закрытия ветеринарная служба провела на территории ряд мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию бешенства животных.

— На территории Удмуртской Республики остаются пять неблагополучных пунктов по

бешенству: два в городе Ижевске и по 1 пункту в Сарапульском, Увинском и Киясовском районах, — говорится в сообщении пресс-службы.

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