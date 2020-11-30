Житель Удмуртии скончался во время работ

Мужчина скончался во время разбора ветхого жилье, Фото: Архив КП

Во время разбора ветхого жилья в Глазове скончался мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Удмуртии.

Как установило следствие, 27 ноября 47-летний житель Глазова в составе рабочей бригады разбирал старый деревянный дом. Рабочих наняло без оформления договора частное лицо. Мужчины разбирали крышу жилья без страховочных тросов.

- Потерпевший сорвался с крыши дома, упал на землю, где был придавлен частью бетонной плиты. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили очевидцев и нанимателя.

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