Почти 100 рейдов и 27 нарушителей: проверки масочного режима продолжаются в Удмуртии

Также проверки дошли и до общественного транспорта, Фото: freepik.com
Проверки соблюдения масочного режима продолжаются в Удмуртии. Рейды проводят сотрудники МВД совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.
За один месяце с 28 октября по 29 ноября провели 95 рейдов, проверив 889 точек торговли и общепита. Также проверили 275 единиц общественного транспорта.
Итогом стали выявленные 27 нарушителей. Составлены протоколы об административном нарушении. Предусматривается штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.
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