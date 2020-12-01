Новогодняя елка и ледяной городок появятся на Центральной площади Ижевска к 19 декабря

Новое праздничное дерево появилось в столице Удмуртии в 2019 году Фото: Архив «КП» в Ижевске

На Центральной площади Ижевска 19 декабря главная новогодняя елка засияет праздничными огнями. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новое праздничное дерево появилось в столице Удмуртии в 2019 году. Отмечается, что высота ели - 20 метров. Украшают ее гирляндами в виде удмуртских узоров и 130 шарами. На верхушке традиционно находится звезда в виде солярного знака, высота которой почти 3 метра.

Также отмечается, что сегодня, 1 декабря, началась заготовка материалов для ледового городка. В этом году тематика праздничного оформления - «7 чудес света». Центральную площадь украсят семь ледяных арок-ворот. Например, такие как, радость, любовь, дружба и другие. Для малышей установят ледяные горки и чаши.

Глава города Олег Бекмеметьев заявил, что насчет проведения массовых гуляний на Новый год точного ответа еще нет. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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