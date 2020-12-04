Погода в Ижевске на 4 декабря: облачно и без осадков

Какую погода обещают нам синоптики сегодня? Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск. На календаре 4 декабря, пятница. Уже придумали, как провести сегодняшний вечер? Прогноз погоды подскажет, выйти на прогулку или остаться дома.

Синоптики Удмуртского гидрометцентра обещают, что днем температура воздуха достигнет отметки -10...-12 °С. При этом на небе будет облачно с прояснениями и осадков не предвидится. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

Столбик термометра ночью опустится до -12...-14 °С. И на небе станет облачно. Осадков по-прежнему не предвидится.

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