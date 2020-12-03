Ижевская фигуристка Алина Загитова в роли ведущей: олимпийский чемпион оценил ее навыки

Ижевская фигуристка Алина Загитова в роли ведущей: олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил ее навыки Фото: скриншот с видео

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин YouTube-канале KonOff дал интервью Василию Конову, в котором рассказал о становлении ижевской фигуристки Алины Загитовой в роли телеведущей, для нее это первый опыт. Известный спортсмен является соведущим спортсменки из Удмуртии в одном из шоу не федеральном канале.

Алексей Ягудин пояснил, что они сразу предполагали, что девушка столкнется с большим потоком негатива в свой адрес. Организаторы готовили спортсменку к этому еще с начала ее проб на роль ведущей в шоу. Но, по словам спортсмена, Алина и сама не обращает внимания на «хэйт» в свою сторону.

Также Алексей Ягудин отметил, что наша фигуристка еще очень юна, что тоже давало о себе знать на шоу.

- Мы для нее старики, я могу быть вообще ее отцом. Я выиграл Олимпиаду, когда она еще не родилась. Ей 18, мне 40. Она меня до сих пор называет Алексей Константинович. Она максимум знала Бузову, - говорит олимпийский чемпион.

Однако спортсмен отметил заметный рост своей соведущей.

- Вот сравнивать первый выпуск и тот, который, допустим, мы вчера снимали, — поверьте, я не хочу кого-то приподнимать в описании, но это просто день и ночь. Я вижу даже по тому, что выходит в эфир, что гигантская разница, и видно, что человек не просто как бы сам по себе растет, а она работает над собой, - рассказывает Алексей Ягудин.

Также олимпийский чемпион, который не раз уже был ведущим различных шоу, говорит о большой трудоспособности и уважительном отношении к работе нашей фигуристки.

— Она готовится. Учит ли она, прочитывает тысячи раз этот текст. Вот это вторая вещь, которая меня, конечно, поразила приятно, - сказал известный спортсмен.

Также Василий Конов спросил у Алексея Ягудина о совместном номере с Алиной Загитовой на финал шоу.

— Ну вот я уже отснял свой номер — один. А вместе думаю сейчас пока. Там есть еще одна идея очень хорошая, возможно, тоже прозвучит. Я — пожалуйста, я за! Но просто вчера я понял, что ноги не те уже, не те. Сердце уже не то, - ответил спортсмен.

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