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Коронавирирус выявили у фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой

Она пропустит предстоящие соревнования
Мария Шилова
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Ранее Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при России

Ранее Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при России

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Положительный результат теста на коронавирус оказался у фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В сообщении говорится, что тестирование на COVID-19 показало положительный результат. В связи с этим, девушка не выступит на пятом этапе Кубка России.

Напомним, ранее ученица Алексея Мишина заняла первое место на этапе Гран-при России.

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