Жителя Ижевска и его кошку спасли из пожара на улице Максима Горького

Спасатели не оставили животное умирать и вернулись в задымленное помещение, но когда они нашли животное оно уже не двигалось Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня в 9 утра в ГУ МЧС Удмуртии поступило сообщение от очевидцев о том, то из окон 9 этажа многоэтажки на улице Максима Горького в Ижевске идет дым. Внутри находились ижевчанин и его кошка. Оба были спасены сотрудниками подразделения пожарно-спасательной части № 1, которые выехали на место, сообщает пресс-служба ведомства.

Однако, когда они прибыли, стало понятно, что подъехать вплотную к дому, чтобы спасти жильцов квартиры, им не удастся. Тогда приняли решение действовать звеньями газодымозащитной службы.

- Поднявшись на этаж, мы специальным оборудование вскрыли металлическую дверь. В помещении был густой дым и слышны крики о помощи. В комнате обнаружили молодого человека, которого вывели из задымленного помещения с помощью индивидуального средства защиты органов дыхания и кожи, - говорит заместитель начальника ПСЧ №1 Иван Коннонов.

После того, как ижевчанина вывели из квартиры он сообщил, что там остался его домашний питомец - кошка. Спасатели не оставили животное умирать и вернулись в задымленное помещение, но когда они нашли животное, оно уже не двигалось.

- Вынесли ее в подъезд. Стали подавать воздух через дыхательный аппарат, параллельно с этим массируя грудь, чтобы легкие продышались от дыма, - рассказывает Иван Коннонов.

В итоге кошку удалось спасти и ее передали хозяину.

Позже молодой человек рассказал, что когда в его квартире что-то загорелось, сам он был в ванной. Когда вышел, в комнатах уже был дым, а входная дверь была настолько горячей, что он не смог открыть ее, чтобы выйти на улицу. Тогда ижевчанин открыл окно и стал звать на помощь.

Предварительной причиной пожара считают оставленный на зарядке электроприбор, который по неизвестным причинам загорелся.

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