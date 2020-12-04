Остановку транспорта запретят на пяти улицах Ижевска Фото: pixabay.com

На пяти улицах Ижевска установят дорожные знаки, которые запретят остановку. Они будут оборудованы табличками «зона действия» и «работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации города.

Новые знаки появятся в следующих местах:

- по ул. Советской напротив дома № 223 по ул. Коммунаров. Там обустроят парковку.

- по ул. Труда на участке от дома № 2 до ул. 40 лет Победы;

- по ул. Майской по направлению от ул. Пушкинской до ул. Щорса. Здесь также демонтируют табличку «Время действия»;

- по ул. Ильфата Закирова с табличкой «Время действия», которая будет ограничивать остановку с 22:00 до 6:00;

- по ул. Карла Либкнехта со стороны дома № 189 по ул. Удмуртской с табличкой «Время действия», с тем же ограничением, что и на улице Ильфата Закирова.

Помимо всего прочего через улицу Володарского в районе пересечения с переулком Железнодорожный появится новый нерегулируемый пешеходный переход.

Еще на улицах города появится знаки «Уступите дорогу» на пересечениях ул. Зелёная с ул. Живсовхозная и ул. Революционная с ул. 40 лет ВЛКСМ по ул. Удмуртская.

В «Тупик» попадут водители если попытаются проехать по проезду между ул. Салютовская и ул. 9 Января.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Строительство школы на улице Берша в Ижевске должны завершить весной 2021 года

Спасателям МЧС Удмуртии вручили 10 новых служебных автомобилей в Ижевске

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.