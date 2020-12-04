Платная проверка вентиляции: мошенники в Ижевске придумали новую схему обмана жителей

Мошенники в Ижевске придумали новую схему обмана жителей Фото: pixabay.com

В УМВД по Удмуртии рассказали, что в Ижевске замечена новая схема мошенничества. Так неизвестные ходят по подъездам и предлагают жителям платные услуги проверки и очистки вентиляции. В среднем они проводят эту необязательную процедуру за 5000 рублей.

Отмечается, что приходят мошенники в основном в рабочее время, когда в квартирах можно застать доверчивых пенсионеров.

О новой мошеннической активности впервые сотрудники правоохранительных органов узнали в конце ноября, когда такие псевдопроверки начались в микрорайоне Буммаш.

- 27 ноября в управляющую компанию обратилась председатель совета дома по ул. Дзержинского, 14 и попросила помощи, так как по дому ходят неизвестные и под видом плановой проверки вентиляции навязывают жителям платные услуги. В дом оперативно выехали наши сотрудники, также был вызван наряд полиции, - рассказывает директор УК «ЖРП №8» Ирина Плигина.

Ирина Плигина также напомнила жителям, что проверка и очистка канализации входит в стоимость квартплаты и не требует уплаты дополнительных средств. Так, если у вас есть жалобы на работу вентиляции, вы можете оставить заявку в управляющий компании. Осмотр проведут за счет средств со счета дома по статье «текущий ремонт».

Мошенники кроме уже названого дома по улице Дзержинского, успели побывать в нескольких домах по улицам 9 Января, Буммашевская и Воткинскому шоссе. После чего некоторые жильцы обратились в полицию.

- В УМВД России по городу Ижевску поступило восемь заявлений от граждан о совершенных в отношении них мошеннических действиях под предлогом проверки и очистки системы вентиляции в квартирах. В настоящее время отделом по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по городу Ижевску по всем заявлениям проводится проверка, - говорит Александр Храмцовский, ВРИО начальника УМВД России по городу Ижевску.

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