Вместо бани №3 в Ижевске построят многоэтажку Фото: Архив «КП» в Ижевске

Жители города заметили, что баню №3 по адресу Коммунаров, 327 в Ижевске начали сносить. В Главном управлении архитектура и градостроительства администрации города сообщили, что там появится 17-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.

Разрешение на строительство нового здания выдало министерство строительства Удмуртии еще 12 ноября 2020 года. До этого, с мая 2018 года, баня была закрыта и находилась на консервации. С того момента торги проводились уже три раза, однако заявок от желающих не поступало. Изначально продать это здание планировалось более чем за 68 миллионов, но в итоге цена опустилась до 45 миллионов 848 тысяч рублей.

Отмечается, что ранее, в марте текущего года, состоялся аукцион, на котором и были проданы помещение бани, котельная, нежилое помещение и еще три склада на этом участке.

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