186 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Рассказываем о статистике по заболеваемости коронавирусом на сегодня, Фото: pixabay.com

На сегодня, 6 декабря в Удмуртии зарегистрировали ещё 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб республики.

132 человека выздоровели. Они вылечились и их выписали. К сожалению, двое мужчин скончались. Им было 54 и 73 года.

На данный момент в регионе следующая ситуация по заболевшим: в удовлетворительном состоянии находятся 1 959 человек, в состоянии средней степени тяжести находятся 751 человек, 195 в тяжелом состоянии.

За сутки лаборатории провели 3 181 тестирований на выявление коронавирусной инфекции. За все время пандемии в Удмуртии было проведено 664 776 исследований.

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