Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла четвертое место на Кубке мира в составе сборной страны

Уроженка Можги помогла подняться сборной с восьмого места Фото: Диля Ахмадишина

Биатлонистка Ульяна Кайшева, которая родилась в Можге, заняла четвертое место как участник сборной России во время эстафеты второго этапа Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Как говорится в сообщении пресс-службы, изначально сборная находилась на восьмой позиции. Однако уроженка Удмуртии Ульяна Кайшева помогла преодолеть такое отставание и поднять сборную до четвертого места.

Первое место на соревнованиях заняла команда из Швеции. Второе место досталось сборной из Франции. А почетную бронзу получили спортсмены из Германии.

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