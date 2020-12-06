Ещё одну студию инклюзивную студию танцев откроют в Удмуртии

Первая инклюзивная танцевальная студия открылась в Глазове
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Первую в городе инклюзивную студию танцев откроют в Глазове. На своей странице в социальных сетях об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.
Инициатива принадлежит участнице столичной студии Удмуртии «Бродвей инклюзив» Александре Шкляевой. Девушка самостоятельно нашла подходящее помещение в культурно-спортивном центре «Победа».
В своем сообщении глава города отметил, что если от администрации Глазова потребуется какя-либо помощь, то они с радостью её окажут. Также он обратил внимание волонтеров города.
Сейчас в танцевальную группу объявлен набор.
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