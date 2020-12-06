Карта распространения коронавируса на 6 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике распространения коронавируса по районам, Фото: pixabay.com
На сегодня, 6 декабря, в Удмуртии зарегистрировали ещё 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Диагноз подтвердили у 91 жителя Ижевска, 10 жителей Игринского района, 9 жителей Шарканского района, 9 жителей Якшур-Бодьинского района, 8 жителей Сарапула, 8 жителей Завьяловского района, 7 жителей Ярского района, 7 жителей Юкаменского района, 5 жителей Глазова, 5 жителей Алнашского района, 4 жителей Можги, 4 жителей Камбарского района, 4 жителей Сарпульского района, 3 жителей Воткинска, 3 жителей Дебесского района, по два случая зарегистрировано в Балезинском, Каракулинском, Кезском районах, по одному случаю — в Можгинском, Малопургинском, Киясовском районах.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск — 7256
Завьяловский район — 880
Глазов — 771
Воткинск — 685
Можга — 690
Сарапул — 463
Алнашский район — 314
Увинский район — 267
Малопургинский район — 238
Игринский район — 251
Шарканский район — 201
Балезинский район — 178
Можгинский район — 183
Сарапульский район — 180
Воткинский район — 171
Красногорский район — 163
Кезский район — 161
Якшур-Бодьинский район — 173
Вавожский район — 135
Кизнерский район — 145
Глазовский район — 128
Селтинский район — 118
Сюмсинский район — 109
Ярский район — 1113
Киясовский район — 95
Граховский район — 102
Каракулинский район — 97
Дебесский район — 78
Камбарский район — 81
Юкаменский район — 105