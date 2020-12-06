Карта распространения коронавируса на 6 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике распространения коронавируса по районам, Фото: pixabay.com

На сегодня, 6 декабря, в Удмуртии зарегистрировали ещё 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Диагноз подтвердили у 91 жителя Ижевска, 10 жителей Игринского района, 9 жителей Шарканского района, 9 жителей Якшур-Бодьинского района, 8 жителей Сарапула, 8 жителей Завьяловского района, 7 жителей Ярского района, 7 жителей Юкаменского района, 5 жителей Глазова, 5 жителей Алнашского района, 4 жителей Можги, 4 жителей Камбарского района, 4 жителей Сарпульского района, 3 жителей Воткинска, 3 жителей Дебесского района, по два случая зарегистрировано в Балезинском, Каракулинском, Кезском районах, по одному случаю — в Можгинском, Малопургинском, Киясовском районах.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск — 7256

Завьяловский район — 880

Глазов — 771

Воткинск — 685

Можга — 690

Сарапул — 463

Алнашский район — 314

Увинский район — 267

Малопургинский район — 238

Игринский район — 251

Шарканский район — 201

Балезинский район — 178

Можгинский район — 183

Сарапульский район — 180

Воткинский район — 171

Красногорский район — 163

Кезский район — 161

Якшур-Бодьинский район — 173

Вавожский район — 135

Кизнерский район — 145

Глазовский район — 128

Селтинский район — 118

Сюмсинский район — 109

Ярский район — 1113

Киясовский район — 95

Граховский район — 102

Каракулинский район — 97

Дебесский район — 78

Камбарский район — 81

Юкаменский район — 105