Премьеру спектакля перенесли в театре Ижевска

Вместо премьерного показа на сцене пройдут другие спектакли, Фото: Архив КП
Премьеру спектакля «Трактирщица» перенесли на февраль в Русском драматическом театре Удмуртии. Сообщение об этом появилось в социальных сетях учреждения.
Из-за того, что премьерный спектакль перенесся на февраль, изменилось и основное расписание театра. В заявленные даты премьерного спектакля «Трактирщица» поставят другие постановки.
Например, 22 постановку заменили на «Вальмон, или Дон Жуан по-французски». Также 2 января произойдет замена - покажут «Ножницы». Измениться показ и 5 января - на сцене пройдет спектакль «Инспектор на десерт».
Как говорится в сообщении театра, купленные ранее билеты действительны. Те, кто желает вернуть билеты, могут это сделать в кассе до 10 декабря.Администрация театра приносит извинения за доставленные неудобства.
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