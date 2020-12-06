Премьеру спектакля перенесли в театре Ижевска

Вместо премьерного показа на сцене пройдут другие спектакли, Фото: Архив КП

Премьеру спектакля «Трактирщица» перенесли на февраль в Русском драматическом театре Удмуртии. Сообщение об этом появилось в социальных сетях учреждения.

Из-за того, что премьерный спектакль перенесся на февраль, изменилось и основное расписание театра. В заявленные даты премьерного спектакля «Трактирщица» поставят другие постановки.

Например, 22 постановку заменили на «Вальмон, или Дон Жуан по-французски». Также 2 января произойдет замена - покажут «Ножницы». Измениться показ и 5 января - на сцене пройдет спектакль «Инспектор на десерт».

Как говорится в сообщении театра, купленные ранее билеты действительны. Те, кто желает вернуть билеты, могут это сделать в кассе до 10 декабря.Администрация театра приносит извинения за доставленные неудобства.

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