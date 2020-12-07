190 человек заразились коронавирусом в Удмуртии
Фото: pixabay.com
За минувшие сутки коронавирусом заразились 190 человек - это вновь рекорд по заболеваемости в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.
Но на утро 7 декабря не зарегистрировано ни одного летального случая от болезни. При этом 127 человек выздоровели и были выписаны.
На данный момент за все время пандемии в республике насчитывается 14 829 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 11 617 пациентов выздоровели и были выписаны. А 244 человека, к сожалению, скончалось.
Всего в Удмуртии уже сделали 667 985 тестов на коронавирус, из них за последние сутки - 3 209 исследований.
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