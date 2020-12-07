Ижевчанина задержали за организацию наркопритона Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

36-летнего неработающего и ранее судимого ижевчанина задержали по подозрению в содержании наркопритона. Если вина мужчины будет доказана, то он может отправится за решетку на 4 года, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие выяснило, что с июля по ноябрь 2020 года подозреваемый впускал в свою квартиру на улице 40 лет Победы наркозависимых, и разрешал им готовить и употреблять запрещенные вещества с своем доме. Там сотрудники правоохранительных органов нашли шприцы, а также ингредиенты и посуду, которая используется в изготовления запрещенных средств

Также административное наказание за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача получат граждане, которые находились в момент прибытия полиции в квартире.

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