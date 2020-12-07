Ученые из Удмуртии научились выращивать землянику в пробирке Фото: pixabay.com

Ученые из Удмуртии начали выращивать землянику в пробирках. Они разработали новый способ укоренения земляники в культуре in vitro («в стекле»). Отмечается, что такой вид ягод более устойчив к различным болезням. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова со ссылкой на Удмуртский федеральный исследовательский центра УрО РАН.

- Добавление продуктов жизнедеятельности большой восковой моли в питательную среду ускоряет образование корешков и увеличивает тем самым процент укореняемости микрочеренков с получением в итоге кондиционных микрорастений. С помощью этого способа можно получать микрорастения земляники, которые после адаптации и подращивания обладают высокой устойчивостью к болезням и дают здоровое потомство, - говорят в пресс-службе УдмФИЦ УрО РАН.

Новым способом выращивания уже заинтересовались ученые из других регионов.

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