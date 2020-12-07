Карта распространения коронавируса на 7 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 7 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

За минувшие сутки коронавирусом заразились 190 человек - это вновь рекорд по заболеваемости в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

Но на утро 7 декабря не зарегистрировано ни одного летального случая от болезни. При этом 127 человек выздоровели и были выписаны.

Всего в Удмуртии уже сделали 667 985 тестов на коронавирус, из них за последние сутки - 3 209 исследований.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 7 357

Воткинск - 685

Глазов - 781

Можга - 699

Сарапул - 463

Завьяловский район - 881

Алнашский район - 318

Балезинский район - 182

Вавожский район - 142

Воткинский район - 171

Глазовский район - 132

Граховский район - 105

Дебесский район - 78

Игринский район - 262

Камбарский район - 81

Каракулинский район - 97

Кезский район - 168

Кизнерский район - 146

Киясовский район - 95

Красногорский район - 170

Малопургинский район - 238

Можгинский район - 185

Сарапульский район - 180

Селтинский район - 122

Сюмсинский район - 111

Увинский район - 275

Шарканский район - 201

Юкаменский район - 108

Якшур-Бодьинский район - 174

Ярский район - 114

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