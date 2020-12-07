Карта распространения коронавируса на 7 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 7 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
За минувшие сутки коронавирусом заразились 190 человек - это вновь рекорд по заболеваемости в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.
Но на утро 7 декабря не зарегистрировано ни одного летального случая от болезни. При этом 127 человек выздоровели и были выписаны.
Всего в Удмуртии уже сделали 667 985 тестов на коронавирус, из них за последние сутки - 3 209 исследований.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 7 357
Воткинск - 685
Глазов - 781
Можга - 699
Сарапул - 463
Завьяловский район - 881
Алнашский район - 318
Балезинский район - 182
Вавожский район - 142
Воткинский район - 171
Глазовский район - 132
Граховский район - 105
Дебесский район - 78
Игринский район - 262
Камбарский район - 81
Каракулинский район - 97
Кезский район - 168
Кизнерский район - 146
Киясовский район - 95
Красногорский район - 170
Малопургинский район - 238
Можгинский район - 185
Сарапульский район - 180
Селтинский район - 122
Сюмсинский район - 111
Увинский район - 275
Шарканский район - 201
Юкаменский район - 108
Якшур-Бодьинский район - 174
Ярский район - 114
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