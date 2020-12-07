Ижевские школы искусств получили 27 миллионов рублей на обновление материальной базы

На эти средства закуплено 63 новых музыкальных инструмента Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Детские школы искусств Ижевска в 2020 году получили 27,3 миллиона рублей на покупку всего необходимого для занятий детей. Так, для музыкантов приобрели 63 новых музыкальных инструмента, среди которых 27 пианино, 6 роялей, аккордеоны, балалайки, скрипки, синтезаторы, гитары и другие. Также в концертных залах появилась обновленная мебель. А художественным школам передали новые натюрмортные столы и мольберты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Материальная база обновилась в ДШИ № 1 им. Г.А. Корепанова, № 2 им. П.И. Чайковского, № 7, № 8, № 9 и № 12.

Сообщается что, 21,9 миллиона рублей выделено из федерального бюджета, еще 5,1 миллиона рублей - из регионального бюджета, а остальные средства взяли из городской казны.

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