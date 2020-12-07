Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Архитекторы Удмуртии представят эскизы проектов стелы «Город трудовой доблести» для Ижевска

Лучший вариант выберут сами ижевчане
Анна Митрофанова
КомментироватьОставить комментарий
Участники конкурса могут представят свои эскизы сразу для двух территорий: эспланады у монумента «Навеки с Россией» и Сквера Победы. Фото: Союз архитекторов Удмуртии

Участники конкурса могут представят свои эскизы сразу для двух территорий: эспланады у монумента «Навеки с Россией» и Сквера Победы. Фото: Союз архитекторов Удмуртии

В Ижевске начался прием эскизных проектов новой стелы «Город трудовой доблести», которые предлагают разработать архитекторам и художникам Удмуртии. Конкурс стартовал сегодня, 7 декабря 2020 года, и продлится до 25 января 2021 года. Об этом на своей странице в социальных сетях пишет глава города Ижевска Олег Бекмеметьев.

- Во время опроса о месте установки стелы мнения горожан разделились. Почти половина были уверены, что стелу «Город трудовой доблести» логичнее было бы разместить рядом с Вечным огнем, другие, напротив, считали, что на эспланаде, около пруда, она создаст общий ансамбль с заводами, где ковали железо и делали оружие в годы Великой Отечественной войны, - говорит мэр города.

Поэтому приняли решение, что участники конкурса могут представят свои эскизы сразу для двух территорий: эспланады у монумента «Навеки с Россией» и Сквера Победы.

Сначала конкурсные эскизы посмотрит жюри и выберет три лучших варианта. А дальше дело за жителями Ижевска - они смогут решить, кто стал лучшим, с помощью опроса в социальных сетях.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Видео: красота Удмуртии в финальном ролике туристического проекта «ДаУР!»

На пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии назначили Эльвиру Пинчук

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

Благоустройство Ижевска