Архитекторы Удмуртии представят эскизы проектов стелы «Город трудовой доблести» для Ижевска

Участники конкурса могут представят свои эскизы сразу для двух территорий: эспланады у монумента «Навеки с Россией» и Сквера Победы. Фото: Союз архитекторов Удмуртии

В Ижевске начался прием эскизных проектов новой стелы «Город трудовой доблести», которые предлагают разработать архитекторам и художникам Удмуртии. Конкурс стартовал сегодня, 7 декабря 2020 года, и продлится до 25 января 2021 года. Об этом на своей странице в социальных сетях пишет глава города Ижевска Олег Бекмеметьев.

- Во время опроса о месте установки стелы мнения горожан разделились. Почти половина были уверены, что стелу «Город трудовой доблести» логичнее было бы разместить рядом с Вечным огнем, другие, напротив, считали, что на эспланаде, около пруда, она создаст общий ансамбль с заводами, где ковали железо и делали оружие в годы Великой Отечественной войны, - говорит мэр города.

Поэтому приняли решение, что участники конкурса могут представят свои эскизы сразу для двух территорий: эспланады у монумента «Навеки с Россией» и Сквера Победы.

Сначала конкурсные эскизы посмотрит жюри и выберет три лучших варианта. А дальше дело за жителями Ижевска - они смогут решить, кто стал лучшим, с помощью опроса в социальных сетях.

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