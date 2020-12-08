Заколол ножом: мужчина осужден за убийство жены в Удмуртии
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42- летний житель Глазовского района получил 8 лет лишения свободы в колонии строго режима за убийство соей жены. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.
В ходе расследования выяснилось, что 8 апреля 2020 года в своем деревенском доме пьяный мужчина заколол свою жену ножом. Он шесть раз ударил ее в область груди. Причиной стала ревность к бывшему мужу женщины. Супругу жителя Удмуртии увезли на скорой в больницу, но там она скончалась через пять дней.
Отмечается, что осужденный сам сдался полиции и полностью признал свою вину.
У семейной пары остались двое малолетних детей.
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