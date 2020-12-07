Тело женщины достали со дна реки Чепца в Удмуртии

Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии

В Удмуртии со дна реки Чепца в Глазове спасатели подняли тело женщины, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии.

Водолазные работы по поиску и подъему прошли на водоеме 5 декабря.

На данный момент причины и обстоятельства гибели женщины неизвестны, но выясняются. Также нет информации о ее личности.

Жителей предупреждают, что лед на водоемах тонкий и выход на него для человека может быть опасным для жизни.

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