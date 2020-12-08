Победительница конкурса «Чеберай -2020» в Ижевске отправится в Диснейленд Фото: пресс-служба Министерства национальной политики

4 декабря в ДК «Металлург» в Ижевске прошел финал конкурса «Чеберай -2020». Там девушки мерились не только красотой, но и своими талантами. Главный приз - путевка в Диснейленд досталась Ксении Байдановой. Девушка победила в категории женщин от от 18 и до 35 лет, сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртии со ссылкой на газету «Удмуртская правда».

- Прежде всего наша участница должна владеть удмуртским языком. Потом уже она красивая внешне и с богатым внутренним миром. Знание культуры. Общественная деятельность. И она – лидер, за которой пойдёт следующее поколение, - рассказывает о миссии конкурса автор и руководитель проекта «Марафон женского творчества «Чеберай» Ксения Широбокова .

Так конкурс проходил по трем возрастным категориям: среди женщин от 18 и до 35 лет, от 35 и до 55 лет и от 55 и старше. В каждой категории выбрали по одной победительнице. А также Альбина Наговицина получила приз зрительских симпатий.

- Чебер (красивый) – тот, кто умеет работать и отдыхать. Тот, у кого есть дети, и дети эти получили образование. Знает свою культуру и язык. «Чеберай» не впервые проводится в республике, но этот конкурс – другой. Мы целый год жили в нём. Не было бы команды, не было бы добрых мыслей, любви в сердце к удмуртскому народу – не было бы ничего, - говорит Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова, поздравляя девушек.

«Марафон женского творчества «Чеберай» проводится с 2019 года. Средства на его организацию были выделены из Фонда президентских грантов, сумма составила более двух миллионов рублей.

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