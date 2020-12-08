Рекорд заболеваемости: 196 случаев заражения коронавирусом в Удмуртии

196 случаев заражения коронавирусом в Удмуртии
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За минувшие сутки коронавирусом заразилось рекордное количество человек - 196. Сообщает оперштаб Удмуртии.
5 случаев болезни закончились летальными случаями. Так умерли два мужчины — 54 года и 57 лет, и три пенсионерки — 80, 85 и 85 лет. 132 человека выздоровели.
Всего на 8 декабря в Удмуртии уже зарегистрировано 15 025 случаев заболевания коронавирусом. 249 человек умерли от болезни. А 11 749 выздоровели и были выписаны.
За все время пандемии провели 670 228 тестов на COVID-19. Из них за последние сутки — 2 243 исследований.
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